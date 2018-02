Polegar é levado para presídio de Rondônia O traficante Alexander Mendes da Silva, o Polegar, de 37 anos, foi transferido na madrugada de ontem do presídio de Bangu 1, no Rio de Janeiro, para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Porto Velho (RO). Ex-chefe do tráfico de drogas do Morro da Mangueira, Polegar era o criminoso mais procurado pela polícia fluminense e foi preso no dia 19 na fronteira do Brasil com o Paraguai.