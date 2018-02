Poeira do vulcão vai para o mar e voos voltam à normalidade

A nuvem de cinzas vulcânicas que estava sobre o Rio Grande do Sul avançou para o Oceano Atlântico e começou a se dissipar ontem, segundo informações da Força Aérea Brasileira. Ao mesmo tempo, os voos com origem ou destino no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, voltaram à normalidade no fim da manhã, depois de diversos cancelamentos.

Em São Paulo e no Rio, os aeroportos também voltaram à rotina. O dia, no entanto, começou sob ameaça de muitos transtornos, com o cancelamento de seis chegadas e 13 saídas de um total de 43 operações previstas para o período das 6 horas às 9 horas. Mas as filas na área de check-in diminuíram e os embarques começaram a fluir assim que as empresas passaram a confirmar quase todos os voos. Das 9 horas às 19 horas, foram canceladas 22 decolagens internacionais de 152 operações previstas no País.

Buenos Aires. Sem as cinzas do Vulcão Puyehue pairando na capital argentina, a maioria dos voos programados partiu normalmente ontem dos aeroportos portenhos. No entanto, as autoridades não descartavam novos cancelamentos. O Serviço Meteorológico Nacional alertou que a nuvem de cinza vulcânica chegaria novamente a Buenos Aires hoje. A presidente Cristina Kirchner falou ontem que a população das cidades afetadas "não deve ter medo". Segundo ela, o temor pela situação "é uma coisa psicológica".

A Patagônia, no Sul do país, continuava isolada por via aérea ontem. A cidade mais afetada é Bariloche, com contínuos apagões elétricos e problemas no abastecimento de água potável.

A câmara de vereadores da cidade declarou "emergência vulcânica". Os vereadores reconheceram que Bariloche não contava com um plano de ação perante uma erupção de vulcão nas redondezas.