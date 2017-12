Poder público e a rua privada O livro de Teresa Pires do Rio Caldeira lembra que a primeira iniciativa para normatizar a urbanização paulistana é de 1875, o chamado Código de Posturas, revisado em 1886. O documento determinava largura de ruas e avenidas, altura de prédios, número de andares e até dimensão de portas e janelas. As primeiras leis de construção e zoneamento apareceram somente na década de 1910, voltadas para zona central e área urbana. Na obra, a autora mostra aspecto perverso que ainda hoje continua ativo: a omissão do poder público em comunidades afastadas para, com isso, fugir das demandas. Aí está o embrião das ruas particulares.