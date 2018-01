Poder de polícia 'assusta' empresas A vantagem de recorrer à delegacia do consumidor - em relação a outros órgãos de defesa do consumidor como o Procon-SP e o Juizado Especial Civel (JEC) - é que ela tem a força da lei e poder de polícia. "O Procon-SP tenta resolver amigavelmente. Aqui, apuramos a parte penal das infrações contra o consumidor. Isso faz as empresas resolverem logo o problema, pois temem o poder de polícia", diz Paulo Robles. Outra vantagem das delegacias do consumidor é que estão em plantão permanente, 24 horas.