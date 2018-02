'Pode-se definir o governo da democracia como o governo do poder público em público'

Há vários fatores que colaboram para o atual (e grave) quadro da segurança pública. Mencionarei dois.

Em recente estudo realizado ficou evidenciado o despreparo dos policiais para o exercício de suas atividades. Eles desconhecem a realidade social em que irão trabalhar, confundem autoridade com truculência, exercício do poder de polícia com superpoderes, onde podem agir segundo suas próprias regras, cujo resultado é a prática de mais arbitrariedade.

Outra questão de suma importância é a falta de transparência. Ações policiais, geralmente com resultado morte, são desenvolvidas em circunstâncias que trazem dúvidas à sociedade. Dados são omitidos, sendo negado acesso à imprensa em geral (basta lembrar que o acesso aos boletins de ocorrências é negado). Respostas a questionamentos ou não existem ou são insatisfatórias.

Norberto Bobbio muito bem definiu democracia como o exercício do poder público em público. Infelizmente toda vez que isto não acontece a democracia e o Estado de Direito são golpeados mortalmente. Só resta saber até quando.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Adílson Paes de Souza é coronel da reserva da PM e mestre em direitos na Faculdade de Direito da USP