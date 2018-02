Poda de árvores: pedidos demoram até 3 anos

1. Por que há tanta demora para os pedidos de poda de árvores?

Em 2010, a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal produziu um relatório sobre o tema, ouvindo os principais especialistas e autoridades municipais. A conclusão foi de que há dois problemas principais: poucos recursos e funcionários frente ao grande número de pedidos - só no ano passado, foram 45 mil - e a má distribuição das equipes pelas subprefeituras.

2. A Prefeitura registra muitas reclamações sobre as podas?

Sim. A média é de 55 reclamações por mês - segundo o relatório, há quem espere até três anos para ter pedido atendido pela Prefeitura. O excesso de trabalho é evidente: nos quadros municipais, há apenas 64 engenheiros agrônomos para aprovar as 86 mil podas feitas por ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3.O que fazer para resolver essa situação?

O quadro de engenheiros está aumentando e deve chegar a cem nos próximos meses. Mas também há problemas estruturais. No relatório da Câmara, representantes da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente apontaram a necessidade de mudança na organização de equipes de poda nas subprefeituras. Vereadores sugeriram criar uma empresa municipal para gerir o "verde" paulistano, com formato jurídico parecido ao da Companhia de Engenharia de Tráfego.

4. Essas mudanças estão sob estudo?

Segundo o presidente da comissão, Floriano Pesaro (PSDB), não. "Mesmo com o relatório, continuamos sem ação efetiva da Prefeitura", afirmou. Uma ação importante, porém, está sendo implementada - trata-se do programa Identidade Verde, que mapeará as cerca de 2 milhões de árvores paulistanas.

5.E o que mais falta ser feito para melhorar o serviço de podas?

Falta elaborar uma Política Municipal de Áreas Verdes Urbanas definitiva, já prevista por lei desde 2006. Outra sugestão é investir na "poda de precisão", técnica que corta as árvores nos locais exatos para diminuir a necessidade de podas futuras. Testada em São Mateus, a prática resultou em economia anual de R$ 1 milhão.

A quem reclamar

Prefeitura de São Paulo

http://sac.prefeitura.sp.gov.br/

Ouvidoria: (11) 0800-175717

Vereador Floriano Pesaro

contato@florianopesaro.com.br

(11) 3396-4664

Ministério Público Estadual

uma@mp.sp.gov.br

(11) 3119-9000

Sugestões?

Mande dicas e comentários para

diego.zanchetta@grupoestado.com.br

rodrigo.burgarelli@grupoestado.com.br

Veja também:

SP na Gaveta nº1 - Mobiliário urbano, parado há 3 anos

SP na Gaveta nº 2 - Briga faz lei de 2006 ser ignorada

SP na Gaveta nº3 - Varrição aos domingos? Não tem data