Pó branco encontrado com menor na zona sul de SP não é cocaína, diz IC

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um pré-teste realizado nesta madrugada de terça-feira, 9, pelo Instituto de Criminalística (IC), em um pó branco encontrado com um adolescente de 17 anos, na zona sul de São Paulo, aponta que a substância não é cocaína. Não se sabe do que é composto o material.

O menor foi detido, na noite desta segunda-feira, 8, no Parque Jabaquara, em posse de cerca de 2,5 quilos de um pó que, segundo ele, seria cocaína. Em patrulhamento pela Rua Grumixamas, policiais militares do 3º Batalhão desconfiaram do rapaz, que caminhava sozinho, e o abordaram. A substância estava dentro de um saco plástico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aos policiais, o menor, que mora em Itaquera, zona leste, chegou a afirmar que a suposta droga tinha como destino receptadores em Mongaguá, litoral sul paulista. O adolescente foi levado para o 27º Distrito Policial, do Campo Belo, onde prestou depoimento.