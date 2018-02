Pneu estoura e polícia executa jovem no Rio Um sargento da Polícia Militar do Rio foi preso em flagrante na madrugada de ontem, após confessar ser o autor do disparo de fuzil que matou um adolescente de 17 anos no domingo no bairro de Cordovil, na zona norte da cidade. Rafael Fernandes da Silva foi atingido no pescoço e morreu no local, após o carro que dirigia ter sido atingido por quatro tiros. O veículo foi cercado por duas viaturas da PM, após o pneu ter estourado em um buraco na via. Indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, o policial afirmou em depoimento que confundiu o barulho do pneu com tiros.