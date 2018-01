Pneu de ônibus estoura e assusta passageiros em Pinheiros

SÃO PAULO - O estouro do pneu de um ônibus dentro do Terminal Pinheiros, na zona oeste, causou um pequeno tumulto no local no início da tarde desta quinta-feira, 24. Passageiros relataram o susto pelo Twitter. Alguns confundiram o barulho com uma explosão.

Mas a São Paulo Transporte (SPTrans) informou que se tratou apenas do estouro de um pneu de um ônibus da linha 637A-10 (Terminal Jardim Ângela-Terminal Pinheiros). Ninguém se feriu com o incidente, ocorrido por volta das 13h30, segundo a empresa.

As causas do estouro não foram informadas.