Pneu de avião da TAM estoura durante o pouso em São José do Rio Preto

Uma aeronave da TAM, que saiu do aeroporto de Congonhas com destino a São José do Rio Preto, em São Paulo, teve um pneu furado na manhã deste sábado, 17, no momento do pouso na cidade do interior paulista. Segundo a companhia aérea, os passageiros desembarcaram normalmente e estão recebendo a assistência necessária.

A TAM também informou que o avião passará por manutenção corretiva e que outros três voos operados pela empresa neste sábado, com origem ou destino no aeroporto de São José do Rio Preto, poderão sofrer atrasos. São eles: JJ3745, de São José do Rio Preto a Congonhas; JJ3490, de Guarulhos, em São Paulo, a São José do Rio Preto e JJ3491, de São José do Rio Preto a Guarulhos.