PMs são presos por sequestro e roubo em SP

Foi após o assassinato do tenente que as atividades do grupo foram descobertas. O Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) e a Corregedoria da Polícia Militar descobriram que os PMs estavam envolvidos no sequestro de um comerciante na zona norte, ocorrido em fevereiro. O grupo teria ainda assaltado a empresa da vítima. Além dos PMs, foram presos Kleber de Lorena e o segurança Miraldo Cardoso, ambos acusados de participar do bando. / MARCELO GODOY