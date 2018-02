PMs são flagrados com cerveja em viatura Policiais militares do 5.º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia foram flagrados anteontem colocando várias caixas de cerveja no interior de uma viatura. Os PMs foram fotografados no estacionamento de um supermercado em Porto Velho. A Corregedoria-Geral vai apurar o caso. Segundo nota da corporação, as fotos "não deixam dúvidas quanto às providências a serem tomadas".