PMs são denunciados por morte de garoto Quatro policiais militares do 15.º BPM foram denunciados por homicídio doloso pelo Ministério Público do Rio, no sábado, pela morte de Igor Cordeiro Manhães, de 13 anos, em março, em Duque de Caxias. Em depoimento, o segundo-tenente e os três cabos alegaram ter agido em legítima defesa durante tiroteio com traficantes. Disparos teriam atingido o estudante por engano. Depoimentos dos demais PMs envolvidos na ação e provas periciais desmontaram a versão. A família diz que Igor foi executado.