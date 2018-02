PMs são baleados por ladrões de banco em fuga na zona sul de SP

SÃO PAULO - Dois PMs da 2ª Companhia do 3º Batalhão foram baleados, com tiros de fuzil, disparados por ocupantes de três veículos, por volta das 3h30 desta madrugada de quinta-feira, 14, no momento em que preservavam um veículo incendiado na rua Ribeiro Lacerda, no Jardim da Saúde, na zona sul de São Paulo.

Não se sabe ainda a causa do incêndio. Baleado na barriga, o soldado Militão, e o colega dele, também soldado, ferido em um dos braços, foram encaminhados para o Hospital São Paulo. O soldado atingido no abdome passava por cirurgia até as 4h30.

Os criminosos que atacaram os policiais ocupavam um Toyota Corolla preto, um Fiat Pálio cinza e um utilitário esportivo, de cor e modelo não anotados, e seriam os mesmos que, minutos antes já haviam trocado tiros com policiais militares do Batalhão de Trânsito em frente a uma agência do Banco do Brasil, por eles invadida, na altura do nº 1.200 da avenida do Cursino, na mesma região.

O tiroteio em frente à agência ocorreu no momento em que os policiais do Trânsito faziam patrulhamento e resolveram abordar os suspeitos que deixavam o banco. A agência teve dois caixas eletrônicos arrombados com o uso de maçaricos. O grupo teria fugido com o cofre das máquinas e ninguém foi encontrado até o momento.

O caso foi encaminhado para o 16º Distrito Policial, da Vila Clementino.