PMs são baleados em tentativa de assalto a pedágio no interior de SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Dois policiais militares foram baleados durante uma tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira, 22, na praça de pedágio da Rodovia do Açúcar, a SP-308, na divisa entre os municípios de Elias Fausto e Salto, no interior de São Paulo.

Por volta das 3 horas, os assaltantes armados e encapuzados renderam funcionários da cabine de pedágio. No momento, um veículo com dois policiais à paisana passava pelo local. Os assaltantes dispararam contra os ocupantes do carro. Os dois PMs feridos foram encaminhados para o Hospital Montserrat em Salto.

Ninguém foi preso até o final da tarde de hoje. A polícia não tem informações sobre a quantia roubada pelo grupo.