PMs são baleados em Manguinhos Dois PMs foram baleados ontem em Manguinhos, na zona norte do Rio. Um deles foi atingido no braço e outro, no tórax, mas não correm risco de morte. Segundo a corporação, por volta das 18h os policiais trafegavam pela comunidade após uma operação, quando foram atacados por um grupo de supostos traficantes. Houve reação e pânico entre pedestres. A Rua Leopoldo Bulhões foi interditada. À noite, a situação era considera tranquila.