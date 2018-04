PMs registram 1º dano a viatura e depois morte Policiais militares do 12.º Batalhão (Campo Belo) são acusados de deixar uma ocorrência de atropelamento com morte para justificar ao comando como sua viatura foi danificada. Com isso, a delegacia da área só foi avisada da morte após duas horas. Para a Polícia Civil, isso vai atrapalhar o processo criminal, pois a perícia do carro e do local do acidente foi prejudicada. "O que é mais importante: lesão de vítimas ou batida de viatura?", questiona a delegada Leslie Caram Petrus.