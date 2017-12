PMs reagem a assalto e matam dois suspeitos na zona leste de SP

Dois policiais militares que estavam de folga reagiram a uma tentativa de assalto e atiraram contra três suspeitos, na madrugada desta quinta-feira, 15, na Rua do Convento, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos morreram no local e um foi levado para o Hospital Santa Marcelina, no mesmo bairro. Não há informação sobre seu estado de saúde.

Os policiais militares saíam de uma festa quando foram abordados, informou a 50ª DP. A Polícia Militar informou que os suspeitos carregavam uma pistola com número raspado e outra falsa.

O caso foi registrado primeiramente na 50ª DP (Itaim Paulista) e a ocorrência seguiu para a Divisão de Homicídios.