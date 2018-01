PMs presos por execuções serão expulsos da tropa

SÃO PAULO - O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, afirmou nesta terça-feira, 15, que os 11 policiais militares presos por suspeita de participar da execução de dois jovens no Butantã, zona oeste da capital paulista, em 7 de setembro, serão expulsos da corporação.

“Onze policiais militares estão presos. Eles vão ser processados criminalmente e serão expulsos”, afirmou Moraes. As investigações da Corregedoria da PM concluíram que Fernando Henrique da Silva e Paulo Henrique de Oliveira foram executados, depois que tentaram roubar uma moto. Eles foram perseguidos e presos. Os assassinatos dos dois foram gravados por celular e câmeras de segurança.

Segundo a Corregedoria da PM, os dois rapazes chegaram a atirar em uma viatura na perseguição. Eles se separaram e fugiram a pé para tentar escapar dos policiais. Oliveira foi dominado na Rua Corinto. Imagens de câmeras de segurança mostraram quando ele se rendeu e foi algemado pelos policiais. Depois, foi levado para a calçada, teve as algemas retiradas e foi baleado com tiros no abdome. Um PM apareceu colocando uma arma nas mãos de Oliveira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os soldados Silvano Clayton dos Reis, Silvio André Conceição, Mariane de Morais Silva Figueiredo, Tayson Oliveira Bastiane e Jackson da Silva Lima tiveram a prisão decretada na sexta-feira pela Justiça Militar por suspeita de participarem da execução de Oliveira.

Já Silva foi dominado no telhado de uma casa pelo soldado Samuel Paes, levado até a beira e jogado de uma altura de quase nove metros. Na gravação é possível ouvir dois disparos que teriam sido dados pelos soldados Flavio Lapiana de Lima e Fabio Gambale da Silva.

Por essa morte, os três PMs, o tenente Angelo Felipe Mancini, o cabo João Maria Bento Xavier e o soldado Paulo Eduardo Almeida Hespanhol tiveram a prisão decretada pela Justiça Militar nesta segunda-feira, 14. Todos estão presos no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte.

Justiça comum. A pedido do promotor Rogério Zagallo, a Justiça comum também decretou nesta terça-feira, 15, a prisão temporária dos 11 policiais militares por 30 dias.

“A medida foi necessária porque o caso será conduzido no 5.º Tribunal do Júri. Será aqui que eles serão processados.”

Segundo o promotor, os PMs serão denunciados por homicídio duplamente qualificado, fraude processual, entre outros crimes. “Eles (PMs) agiram como criminosos e serão tratados como tais. Obviamente, não agiram de acordo com os padrões da Polícia Militar. Pessoas erraram, não a corporação.”

Inquérito policial. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) também está investigando o caso. Os policiais vão usar provas conseguidas pela corregedoria para conduzir o inquérito. Os investigadores querem individualizar a participação de cada policial nas execuções realizadas no dia 7 deste mês.

Nesta quarta-feira, os soldados Silvano Clayton dos Reis e Tayson Oliveira Bastiane serão ouvidos no departamento a partir das 10 horas. A expectativa é de que eles contem mais detalhes da morte de Oliveira. Os dois têm o direito de permanecer em silêncio. O promotor Zagallo vai acompanhar os depoimentos. As armas dos 11 policiais envolvidos já foram apreendidas para perícia. O resultado deve ser divulgado em até 30 dias