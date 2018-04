PMs prendem presidente da Camisa Verde e Branco

Policiais da 1.ª Companhia do 9.º Batalhão abordaram Barros quando ele conduzia um Chevrolet Captiva preto. Como o veículo estava em baixa velocidade e atrás de um caminhão, os PMs desconfiaram se tratar de um eventual assalto com sequestro e resolveram abordá-lo.

Com Barros, os policiais encontraram cerca de R$ 11 mil, em notas. Ao pesquisar os dados do suspeito no sistema integrado da polícia, os PMs verificaram que Barros era procurado. Ele afirmou que desconhecia o mandado de prisão expedido pela Justiça.

Na delegacia da Casa Verde (13.º DP) foi constatado que Barros já tem passagem por tráfico, roubo, formação de quadrilha e extorsão.