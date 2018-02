PMs mataram colega da Rota em perseguição No assalto praticado contra o idoso deficiente auditivo e visual na Rua Camundó, no Campo Belo, zona sul, em 24 de junho, os bandidos provocaram também indiretamente a morte do soldado da Polícia Militar Rodrigo Aparecido Pansani, de 27 anos. Ele era integrante da Rota havia três anos e passava em uma motocicleta preta, à paisana, pela Avenida dos Bandeirantes, quando cruzou com a quadrilha em fuga.