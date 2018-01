PMs matam suspeitos em tentativa de assalto a empresário de Jundiaí

SOROCABA - Dois suspeitos foram mortos a tiros por policiais militares à paisana durante tentativa de assalto a um empresário, nesta segunda-feira, 3, em Jundiaí, interior de São Paulo. Um policial foi atingido por um tiro na perna, disparado pelos supostos assaltantes, mas está fora de perigo. A troca de tiros aconteceu em frente a um banco, na Avenida Jundiaí, em horário de grande movimento, no final da manhã.

De acordo a Polícia Civil, os policiais estavam de folga e faziam a segurança do empresário, que levava dinheiro até o banco. Quando estacionava o carro, ele foi abordado por três homens armados. Os policiais, que estavam em outro veículo, reagiram e houve troca de tiros. Um suspeito foi baleado e morreu na hora. O outro chegou a ser socorrido, mas morreu quando era atendido no Hospital São Vicente.

O terceiro homem fugiu de carro, entrando na avenida pela contramão, mas bateu num poste e foi preso. Os dois policiais envolvidos no tiroteio são lotados no 11.º Batalhão da Polícia Militar, de Jundiaí. De acordo com o tenente Samuel Ruiz, porta-voz do batalhão, o policial ferido é um sargento da 1.ª Companhia do Batalhão. Os dois policiais serão ouvidos em procedimento aberto para apurar a ação. As armas que eles portavam serão submetidas à perícia.