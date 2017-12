PMs mantinham armas e drogas dentro de batalhão

SÃO PAULO - Um cabo da polícia militar foi detido administrativamente, nesta quarta-feira, 21, após uma revista da própria corporação encontrar drogas e armas dentro de cinco armários da 2ª companhia do 35º Batalhão, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

De acordo com a PM, a investigação partiu do Comando de Policiamento de Área 12, responsável pelo policiamento na região do Alto Tietê. Dos cinco armários, quatro pertenciam a policiais militares da unidade. Os PMs que não foram presos irão ser investigados.