PMs iniciam fiscalização de boates e lei do Psiu A Prefeitura autorizou ontem a ampliação da Operação Delegada para fiscalização de casas noturnas e cumprimento da Lei do Psiu na capital. Os PMs também vão participar do programa de proteção do patrimônio e equipamentos municipais em áreas consideradas críticas do ponto de vista da criminalidade. O novo convênio terá duração de 12 meses, podendo ser renovado pela administração.