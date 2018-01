PMs da Operação Delegada recebem com atraso de novo Pelo segundo mês consecutivo, a Operação Delegada, o chamado "bico oficial da Polícia Militar", teve seu pagamento atrasado - normalmente, os policiais recebem no dia 10. Em nota, a Prefeitura afirmou que os policiais já foram pagos pelo trabalhado no primeiro bimestre. "O depósito referente ao mês de fevereiro foi feito nesta terça-feira (há uma semana), enquanto o de janeiro foi feito no dia 25 de fevereiro", informou.