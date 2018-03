PMs teriam atuado para que Sartori não fosse investigado sobre acidente

O desembargador Ivan Sartori se envolveu em um acidente de trânsito, em 2012, e teve sua conduta investigada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Houve suspeita de que ele teria usado o cargo para não se submeter a procedimentos burocráticos e previstos na lei. O caso foi investigado e arquivado após pedido da Procuradoria da República.

O episódio foi revelado pela Folha de S.Paulo, nesta segunda-feira, 31. Segundo as investigações, em novembro de 2012 Sartori bateu contra uma moto e derrubou a consultora Joelma Santos, de 33 anos, quando saía de Santos e se dirigia a São Paulo para um compromisso oficial.

Segundo as apurações, policiais militares da escolta do então presidente atuaram para que o magistrado não fosse investigado. A Procuradoria e a vítima negam terem sido pressionadas. Sartori afirmou que a culpa foi de Joelma pelo acidente, mas ficou ao lado da vítima.

Carandiru. O desembargador Ivan Sartori foi o relator do processo que anulou os cinco júris que condenaram 74 policiais militares acusados do massacre de 111 presos no Carandiru, em 1992.