PMs acusados de matar motoboy voltam à prisão O juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Júri do Fórum de Santana, aceitou anteontem a denúncia do Ministério do Público contra os 12 policiais militares acusados de xingar, torturar e matar o motoboy Eduardo Luís Pinheiro dos Santos, em abril. Decretou, ainda, a prisão preventiva deles e definiu o crime como "bárbaro".