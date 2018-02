PMs acusados de matar menino Juan são presos Os quatro PMs acusados do assassinato de Juan Moraes, de 11 anos, foram presos ontem. A prisão temporária havia sido determinada pelo juiz Márcio da Silva, do 4.º Tribunal do Júri de Nova Iguaçu. O advogado Edson Moreira, que defende os policiais, disse que vai recorrer da decisão. Em visita ao Rio, a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, classificou o crime como bárbaro e elogiou atuação do governo.