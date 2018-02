PMs acusados de homicídio em Ferraz de Vasconcelos permanecerão presos

SÃO PAULO - Os policiais militares Felipe Daniel Silva e Ailton Vital da Silva, acusados de assassinar um rapaz no cemitério de Ferraz de Vasconcelos, ficarão presos durante o julgamento do processo. A 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade provisória para os acusados na última terça-feira.

Segundo a denúncia, os policiais teriam assassinado Dileone Lacerda de Aquino, em 12 de março deste ano no cemitério Parque das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Eles foram presos graças à denúncia de uma mulher que presenciou o crime e acionou o Centro de Operações da Polícia Militar. Os dois foram denunciados e estão sendo processados pela 2ª Vara Judicial de Ferraz de Vasconcelos.

Em seu voto contra o habeas corpus, o relator do pedido entendeu que a prisão dos suspeitos foi decretada com base na necessidade de preservação da ordem pública, além do fato de estar evidenciada a gravidade do delito.