SÃO PAULO - Após dois dias de julgamento, quatro policiais militares acusados pela morte do servente Paulo Barbosa do Nascimento, em 10 de novembro de 2012, no bairro de Campo Limpo, zona sul da capital, foram absolvidos. Marcelo de Oliveira Silva, Jailson Pimentel de Almeida, Halston Kay Tin Chen e Francisco Anderson Henrique foram inocentados pelo Tribunal do Júri.

A ação policial havia sido filmada por uma testemunha, que viu um dos PMs atirando em Nascimento, e o vídeo foi divulgado pelo programa Fantástico, da Rede Globo. A sentença foi lida pouco antes das 20h30 pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra, do 1º Tribunal do Júri do Fórum da Barra Funda.