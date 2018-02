PMs acusados de execução em São Paulo vão responder por homicídio

SÃO PAULO - Os dois policiais militares que executaram um suspeito de roubo, no cemitério Parque das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos, e foram denunciados por uma mulher que presenciou o crime vão responder por homicídio. Os soldados Ailton Vital da Silva, com 19 anos de serviço, e Filipe Daniel Silva, há 5 anos na corporação, foram autuados e estão detidos no Presídio Militar Romão Gomes.

A testemunha, que visitava a sepultura do seu pai, presenciou o momento em que a viatura entrou no cemitério e ligou para o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), no número 190. Ela viu quando os policiais tiraram um homem da viatura e atiraram contra ela.

O suspeito foi assassinado na tarde do dia 12 de março. Ele tinha passagens por roubo, receptação, formação de quadrilha e resistência, e já havia sido libertado da prisão em agosto de 2010.

Além do processo criminal, a Corregedoria da PM avalia se a dupla de agentes da 4.ª Companhia do 29.º Batalhão serão expulsos da corporação. O comandante do batalhão, o tenente-coronel Roberto Fernandes, disse ter certeza que os soldados cometeram o crime. "Aqui não passamos a mão na cabeça", afirmou. O Conselho de Disciplina da PM tem 45 dias para avaliar o caso.