PMDB vai fazer parte de base aliada na Câmara, diz Doria

SÃO PAULO - Após se reunir com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, na sede da entidade, o prefeito eleito João Doria (PSDB) reforçou a aproximação com o PMDB, partido de Skaf e que lançou a senadora Marta Suplicy para concorrer à Prefeitura da capital paulista.

Doria disse que o PMDB vai fazer parte da base aliada na Câmara e ainda citou Skaf como "potencial candidato para o futuro". "Olhando para a política, o Paulo Skaf, como um filiado do PMDB, um potencial candidato para o futuro, as nossas relações são muito boas e produtivas no plano pessoal, empresarial e político", disse Doria, ao ser perguntado se a aproximação levaria o PSDB a apoiar Skaf em uma eventual candidatura ao governo do Estado, em 2018.

O prefeito eleito afirmou que o apoio do PMDB à sua gestão foi ratificado em conversas com o presidente Michel Temer, com o deputado federal Baleia Rossi (PMDB-SP) e com o presidente municipal do PMDB em São Paulo, José Yunes.

Skaf afirmou que não conversou sobre política com Doria no encontro desta quinta e que 2018 vai ser discutido a partir do ano que vem. "No próximo ano, se eu sentir que o Brasil novamente encontrou esse caminho (de recuperação econômica), talvez eu vá conversar sobre 2018", disse.