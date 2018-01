PM vai pôr 3 mil tablets nos carros da capital O plano do Comando Geral da PM é instalar até o fim do ano 3 mil tablets em todos os carros do Comando de Policiamento da capital (CPC). Hoje, o governador Geraldo Alckmin vai conhecer o modelo que será usado pelos policiais. Por meio do tablet, os PMs poderão, no futuro, elaborar o registro de ocorrências - o que já é feito nas bases das polícia para os casos previstos na delegacia eletrônica.