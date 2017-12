PM vai expulsar policiais por cobrarem propina do jovem que atropelou Rafael

A Polícia Militar vai expulsar os dois PMs acusados de cobrar R$ 10 mil de propina para liberar o estudante Rafael Bussamra, que confessou ter atropelado e matado Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz Cissa Guimarães, em julho.

A determinação do comandante da PM, coronel Mário Sérgio Duarte, será publicada hoje no Boletim Interno da corporação. O inquérito da PM concluiu que o cabo Marcelo Bigon e o sargento Marcelo Leal "violaram a ética e o dever policial". O inquérito confirmou que houve abordagem ao veículo conduzido por Bussamra minutos depois do atropelamento e que os dois fizeram deslocamentos não autorizados.