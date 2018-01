PM vai apurar se policial à paisana agrediu ativista

SÃO PAULO - A Polícia Militar de São Paulo vai apurar se um policial à paisana agrediu um manifestante que já estava rendido durante o protesto contra o aumento da tarifa de transporte público no início da noite desta sexta-feira, 8, no centro da capital paulista.

A reportagem do Estado flagrou o momento em que um homem sem camisa foi contido e derrubado por outros dois que não vestiam fardas na Praça Ramos de Azevedo, local que marcou o início do ato, na frente do Teatro Municipal.

Em seguida, um policial militar fardado se agacha sobre o detido e aponta uma arma em sua direção. Na sequência, um dos rapazes chuta as costas do manifestante, que estava sentado no chão. As imagens foram analisadas pela PM na noite desta sexta.

Segundo o major Emerson Massera, porta-voz da corporação, a PM usa policiais à paisana como estratégia em todos os protestos de rua, mas não era possível afirmar nesta sexta se o autor da agressão era um deles.

“Nós identificamos que o rapaz foi abordado porque depredou uma viatura da PM, mas não sabemos se os dois homens que aparecem nas imagens à paisana são policiais militares. Não descartamos que sejam manifestantes que tenham auxiliado a abordagem policial. Vamos apurar”, afirmou Massera.

Segundo o major, se for confirmado que o rapaz de camisa verde que aparece chutando o manifestante no chão é policial militar, ele será alvo de um processo disciplinar interno para apurar se houve abuso da força. De acordo com a PM, três policiais ficaram feridos nesta sexta. Não há levantamento sobre civis.