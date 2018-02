PM usa gás de pimenta para conter protesto Policiais militares lançaram gás de pimenta em manifestantes que protestaram ontem contra a construção de um resort e um campo de golfe na Praia da Reserva, zona oeste do Rio. As obras foram autorizadas pela Prefeitura. O terreno onde o complexo hoteleiro será construído pertenceu, até 2005, à Área de Proteção Ambiental de Marapendi. A rede Hyatt, que construirá o resort, informou que o projeto tem licença e foi aprovado de acordo com normas urbanísticas e ambientais. A inauguração será em 2015.