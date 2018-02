PM usa bomba de gás em reintegração Cerca de 100 pessoas participaram de protesto durante reintegração de posse de terreno na Avenida Zaki Narchi, em Santana, zona norte. O grupo, em confronto com a Polícia Miliar, iniciou um incêndio no local e os bombeiros foram chamados para combater as chamas. Policiais chegaram a usar bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes.