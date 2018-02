PM usa bomba de gás durante protesto por moradia na zona leste

SÃO PAULO - A Polícia Militar utilizou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar uma manifestação na Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 3. Cerca de cem pessoas protestavam contra uma reintegração de posse na região, afirma a Polícia Militar.

O protesto começou por volta das 6h20, quando os manifestantes interditaram completamente a Avenida Jacu-Pêssego, no sentido Mauá, na altura da Rua São Teodoro. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo ainda ocupava o canteiro central da via às 8h30, mas sem obstruir o trânsito.

Por causa da manifestação, seis linhas tiveram a circulação prejudicada, entre elas a Terminal São Mateus-Terminal São Miguel (354M-10) e a Cohab José Bonifácio-Metrô Penha (3722-10), segundo a SPTrans. As linhas já foram liberadas.