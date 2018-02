PM troca multa por advertência para motoboys Após protesto dos motoboys contras as novas regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para a categoria, a Polícia Militar voltou atrás ontem e decidiu fazer uma "operação educativa" no primeiro dia em que as normas entraram em vigor. Os motofretistas flagrados descumprindo as determinações do Contran foram liberados pelos policiais após o aviso de que seriam autuados a partir de terça-feira. A multa para os condutores irregulares é de R$ 191,54. Além disso, eles podem ter o veículo apreendido.