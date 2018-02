PM troca comandantes de 20 batalhões no Rio A Polícia Militar do Rio anunciou ontem a troca de comando de 20 batalhões. Os novos comandantes permanecerão nos cargos pelo prazo mínimo de um ano, prorrogável pelo mesmo período. O objetivo é "permitir que o oficial conheça melhor a área de atuação da unidade, suas peculiaridades e problemas". A PM não descarta mudanças nos outros 21 batalhões. A corporação está com a imagem desgastada após a prisão de 11 policiais envolvidos no assassinato da juíza Patricia Acioli, executada com 21 tiros.