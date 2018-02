PM tira suposta bomba de Fundação Casa Após denúncia de que haveria explosivos na unidade da Fundação Casa em Ferraz de Vasconcelos, na Região Metropolitana de São Paulo, policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados. Os artefatos foram retirados do local às 7h, cinco horas depois da denúncia. Não houve tumulto nem feridos. O material estava na área externa da unidade e até o início da noite de ontem não havia informações sobre a procedência do material - nem se eram explosivos de fato.