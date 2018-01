Polícia Militar tieta Axl Rose e publica foto com o roqueiro

A Polícia Militar de São Paulo publicou nas redes sociais uma foto ao lado do artista Axl Rose, da banda Guns N'Roses. O vocalista aparece de chapéu e óculos escuros.

Na imagem, ao redor do roqueiro estão sete policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 2º Batalhão de Polícia de Choque, que realizaram a escolta durante os dois dias de show da banda. Todos fazem a mesma pose para a foto, com as mãos no cós da calça.

Axl Rose está no Brasil para a turnê "Not in this lifetime". A banda já fez shows em quatro cidades brasileiras: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A próxima apresentação será em Brasília, no domingo, 20. Na capital paulista, Guns subiu ao palco do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na sexta-feira, 11, e no sábado, 12.

Segundo a PM, o cantor Axl Rose "fez questão de registrar o momento e postar em seu Instagram oficial". O perfil oficial do cantor não foi localizado pela reportagem. A foto foi compartilhada em uma conta de fãs do artista (@official_axlrose).

"Ele é um cantor mundialmente reconhecido na indústria do rock, compositor e multi-instrumentista norte-americano, além de sua banda de origem, o Guns N' Roses, atualmente é vocalista convidado do AC/DC", disse a corporação na legenda da imagem.