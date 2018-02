PM terá efetivo fixo e 2 bases na USP por 5 anos A PM terá efetivo fixo de 15 a 20 policiais especializados no público universitário atuando dentro do câmpus da Universidade de São Paulo (USP) no Butantã, zona oeste da capital, ainda neste mês. A PM também vai instalar duas bases móveis dentro da Cidade Universitária. As medidas fazem parte de convênio aprovado ontem pelo Conselho Gestor da USP, que deve ser assinado com a Secretaria da Segurança Pública na semana que vem.