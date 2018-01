PM tenta encontrar suspeitos de tentativa de arrastão no Rio

A Polícia Militar começou, no fim da manhã desta terça-feira, 11, uma operação no Morro da Coroa, no Catumbi, centro do Rio, em busca de quatro criminosos que participaram de uma tentativa de arrastão no Túnel Santa Bárbara no início da manhã. A operação está em andamento, segundo a PM, e ainda não há informação sobre presos.

Os quatro bandidos tentaram fazer um arrastão no túnel por volta das 8 horas, fechando a via com a ajuda de um veículo, mas fugiram ao perceberem a presença dos policiais. Houve troca de tiros e três motoristas abandonaram seus carros no túnel.