PM suspende as férias de soldados em S. Catarina A onda de violência em Santa Catarina levou a Polícia Militar a suspender as férias de soldados em Florianópolis. Eles começaram a ser avisados por telefone na tarde de ontem. O major João Carlos Neves, responsável pela Comunicação Social da PM em Florianópolis, informou que a designação não é do Comando da PM, mas "do comandante de cada batalhão".