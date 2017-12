PM suspeito de matar motorista após batida é preso em SP

Um soldado da Polícia Militar foi detido na manhã deste domingo, 25, por suspeita de ter matado um homem de 55 anos em uma briga de trânsito na Avenida Roberto Kennedy, em Interlagos, zona sul de São Paulo.

De acordo com a PM, Carlos Augusto estava à paisana em uma moto e teria atirado no rosto do motorista de um carro depois de uma batida. O policial fugiu do local, mas acabou preso após se envolver em um outro acidente.

O soldado foi reconhecido por testemunhas como o autor do disparo. A vítima chegou a ser encaminhada ao pronto-socorro do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PM, Augusto nega envolvimento no crime. O caso está sendo registrado no 48º Distrito Policial.