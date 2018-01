PM suspeito de matar comerciante e coronel é preso em SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O soldado da Polícia Militar Pascoal dos Santos Lima foi preso na noite de quinta-feira, 10, suspeito de assassinar um comerciante, em novembro de 2006, dono de duas farmácias na zona norte de São Paulo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também investiga a participação do soldado na morte do coronel José Hermínio Rodrigues, em 2008. Na época do crime, Rodrigues comandava a PM na zona norte da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o soldado ainda é investigado pela participação na morte de um entregador de pizzas, em 2007.

O mandado de prisão foi cumprido pela Corregedoria da PM. O soldado Pascoal foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte.