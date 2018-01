PM suspeita que homens que furtaram em túnel tenham morrido

A Polícia Militar suspeita que dois bandidos mortos em perseguição policial na tarde desta segunda-feira, 7, tenham participado do assalto a uma transportadora de valores, na Vila Jaguara, zona oeste na capital, no domingo. De acordo com o capitão Émerson Massera, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) já investiga a ligação dos homens mortos com o furto milionário que ainda não teve nenhum responsável preso.

Os bandidos cavaram um túnel de aproximadamente 100 metros para furtar a empresa. O valor exato do furto ainda não foi calculado, mas a polícia estima que os criminosos possam ter levado cerca de R$ 20 milhões do cofre da Transnacional Transporte de Valores e Segurança Patrimonial Ltda.

Os dois homens morreram baleados em meio a uma perseguição na Avenida do Estado, esquina com a Rua dos Municípios, na Vila Califórnia, zona leste. Segundo a Polícia Militar, uma viatura patrulhava o bairro por volta das 16h, quando fez sinal para um veículo Fiat Doblò parar. Os dois homens que estavam no carro atiraram contra a viatura e tentaram fugir, mas foram atingidos pelos policiais, levados ao pronto-socorro da Vila Alpina, onde morreram.

De acordo com a PM, o Doblò havia sido roubado no dia 20 de novembro, na Vila Maria, zona norte.