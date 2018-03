PM sofre 4 ataques em 3 dias e entra em alerta

Dois homens em uma moto atacaram a tiros um carro do 17.º Batalhão da PM usado no patrulhamento da Ilha do Governador, na zona norte do Rio, na madrugada de ontem, na Praia do Rosa. Foi o quarto de uma sequência de ataques a policiais militares que começou na noite de quinta-feira. Ainda assim, o setor de inteligência da PM acredita que esse tenha sido um caso isolado. Os policiais que estavam dentro da patrulha não se feriram.