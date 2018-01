A polícia deve chamar para prestar esclarecimentos o policial militar que vigiava o prédio abandonado do Hospital IV Centenário, em Santa Teresa, no Rio, de onde possivelmente partiu o tiro que matou o traficante Alex Martiniano da Silva. O vídeo da execução foi divulgado no site YouTube. Até o momento, não foi aberto procedimento interno, pois não há provas do envolvimento do policial.